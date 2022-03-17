Выплаты на детей с 8 до 16 лет начнутся в мае
Также кабмин проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ.
Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае, а начисляться они будут за период с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее", — отметил он.
Также в рамках исполнения поручения президента кабмин проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ. Минтруду совместно с Минфином поручено представить в правительство параметры такого повышения.
Напомним, 8 марта президент Владимир Путин поручил установить в России выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в семьях с невысокими доходами. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 500 млрд рублей, а сами выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей.
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