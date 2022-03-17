Выплаты на детей с 8 до 16 лет начнутся в мае

Анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае, а начисляться они будут за период с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.