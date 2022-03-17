"Траты денег не на ту еду": Диетолог Макиша объяснила россиянам, почему нужно прекратить закупаться сахаром

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Лайфом посоветовала россиянам остановиться с массовыми закупками сахара. Продукт не является незаменимым для нашего организма, напротив, его частое употребление приводит к набору лишнего веса и развитию болезней, предупредила она.

"Это пустые траты денег не на ту еду. Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30–40 граммов, для мужчины 50 граммов. Куда они этот сахар покупают? Это не те запасы, которые нужно делать. Если крупы ещё можно понять, потому что это сложные углеводы, и сюда можно потратить деньги, потому что это полезная еда, то сахар это вообще бесполезная еда", — рассказала Макиша.

Чрезмерное употребление сладкого негативно скажется на состоянии печени, зубов, костной системы, а также увеличит риск развития ожирения. Специалист напомнила, что ВОЗ регламентирует количество сахара в рационе питания: исследования подтвердили, что если суточная доза продукта превышается, то риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем возрастает.