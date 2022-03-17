Врач Лапа рассказала, в каком органе труднее всего выявить тромб после ковида
Во время коронавируса иммунитет человека активизируется, что может привести к повреждениям тканей, объяснила специалист.
После ковида почти у 15% пациентов развивается тромбоэмболия лёгочной ткани. Без лечения эта патология может привести к смерти. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила врач-флеболог Людмила Лапа.
"При коронавирусе наша иммунная система переходит в активный режим, что может привести к повреждению тканей. В результате увеличивается вероятность образования тромбов", — пояснила врач.
По её словам, выявить новообразование не всегда удаётся вовремя, несмотря на современные методы диагностики. Поэтому специалист порекомендовала тем, кто переболел коронавирусом, пройти обследование на предмет выявления этого недуга.
Ранее Лайф писал, в какой срок после ковида восстанавливается организм. Нормой врачи называют месяц, но если пациент продолжает чувствовать себя плохо, то это значит, что болезнь оставила следы и нужно пройти диагностику.
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