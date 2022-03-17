Врач Лапа рассказала, в каком органе труднее всего выявить тромб после ковида

После ковида почти у 15% пациентов развивается тромбоэмболия лёгочной ткани. Без лечения эта патология может привести к смерти. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" сообщила врач-флеболог Людмила Лапа.

"При коронавирусе наша иммунная система переходит в активный режим, что может привести к повреждению тканей. В результате увеличивается вероятность образования тромбов", — пояснила врач.

По её словам, выявить новообразование не всегда удаётся вовремя, несмотря на современные методы диагностики. Поэтому специалист порекомендовала тем, кто переболел коронавирусом, пройти обследование на предмет выявления этого недуга.