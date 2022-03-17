Шольц отверг возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине

При этом, по словам канцлера Германии, западные страны продолжат поставлять Киеву товары военного назначения.

Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать стране финансовую и гуманитарную помощь. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства", — подчеркнул канцлер.

При этом немецкий канцлер добавил, что западные страны продолжат помогать Киеву в обеспечении подразделений ВСУ товарами военного назначения.