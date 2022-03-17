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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 11:20
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Шольц отверг возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине

При этом, по словам канцлера Германии, западные страны продолжат поставлять Киеву товары военного назначения.

Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать стране финансовую и гуманитарную помощь. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства", — подчеркнул канцлер.

При этом немецкий канцлер добавил, что западные страны продолжат помогать Киеву в обеспечении подразделений ВСУ товарами военного назначения.

Global Times: США выгодно затягивать конфликт на Украине
Global Times: США выгодно затягивать конфликт на Украине

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США зенитно-ракетные комплексы С-300 как альтернативу бесполётной зоне. Он также напомнил Конгрессу, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

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Kremlin.ru / Сергей Гунеев

Александра Васильева
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