Психолог Лейкина рассказала о связи заставки на экране смартфона с характером человека

Заставка на экране смартфона может многое рассказать о его владельце. Так, тёмный фон и абстрактные пятна говорят о мрачном расположении духа, но при этом о сильном стремлении казаться оригинальным. Об этом рассказала бизнес-консультант Motive Agency & Production Яна Лейкина.

"Ужастики или монстры — это показатель скрытой агрессии. Аватарка в виде мультяшного персонажа говорит об инфантильности или желании снять с себя лишний груз ответственности", — добавила она в разговоре с "Газетой.ru".

Разные мистические изображения и эзотерические знаки выдадут человека излишне доверчивого и верящего в чудеса. Окружающий мир такие люди видят через призму собственных желаний, стараясь реализовать даже невозможное, уточнила эксперт. А вот пользователи, которые предпочитают размещать на экране изображения домов, машин, курортов, — это практичные люди. По словам психолога, так они мотивируют себя к достижению целей и настроение от подобных картинок улучшается в минуты грусти.