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Опубликовано 17 марта 2022, 15:07

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк открыл огонь по их дому

В итоге жильцам чудом удалось добраться до блокпоста ДНР, где военные накормили и напоили их. Люди были шокированы таким хорошим отношением.

Беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк открыл огонь по мирным жителям, готовившим себе еду около подъезда жилого дома. После этого Наталье вместе со своей большой семьёй пришлось эвакуироваться из города в Таганрог. При этом, по её словам, украинские боевики долго не давали им и другим жильцам сбежать в безопасное место.

"Подъехал украинский танк и стрелял. Свет отключили, газ, и люди выходили готовить у подъезда, а тут танк подъезжает и стреляет по людям. Собрались мы бежать, только выйдем — автоматные очереди. Они как будто не хотят оставлять свидетелей этого безумия", — рассказала Наталья РИА "Новости".

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Людям всё же удалось выбраться из квартиры, после чего вся семья укрылась в подвале баптистской церкви и просидела там двое суток. Затем священник объявил, что можно эвакуироваться, и к церкви подогнали несколько автобусов. Однако когда люди начали выходить, вновь раздались автоматные очереди, а по машинам ударили снарядами.

Наталья рассказала, что им чудом удалось добраться до блокпоста ДНР, где военные хорошо их встретили. Они накормили семью и напоили чаем, а после переправили в Россию.

"Мы шокированы приёмом. Хлеб, сухпайки, горячий чай. Манюничке принесли детское питание. Сотрудник МЧС за свои деньги купил ей памперсы. У нас же русских денег нет. Это золотые люди", — поделилась эмоциями беженка.

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Ранее Лайф писал, что на границу Ростовской области прибыло ещё 13 автобусов с жителями Мариуполя. Некоторые из них были эвакуированы российскими военными. Люди около трёх недель провели в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.

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Getty Images / Ukrainian Armed Forces / Handout/Anadolu Agency

Николь Вербер
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