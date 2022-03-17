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17 марта, 15:01

Эрдоган поблагодарил Путина за эвакуацию граждан Турции с Украины

Также он выразил признательность за содействие в безопасном выходе судов с турецкими грузами из портов в акватории Азовского моря.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за вывоз турецких граждан с территории Украины.

"В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за безопасный выход судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

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Ранее глава МИД Турции попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя. Как сообщалось, в городе украинские нацбатальоны и солдаты ВСУ удерживают сотни тысяч мирных жителей, среди них есть иностранцы. Их используют в качестве живого щита.

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kremlin.ru

Николь Вербер

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