Эрдоган поблагодарил Путина за эвакуацию граждан Турции с Украины

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за вывоз турецких граждан с территории Украины.

"В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина за безопасный выход судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.