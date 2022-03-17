"Быстро импортозаместятся": Эксперт Манн призвала не переживать из-за ухода западных компаний из России
Она подчеркнула, что конкуренция на внутреннем рынке станет драйвером роста качества отечественной продукции.
Отказ некоторых западных компаний работать на российском рынке нельзя назвать фатальным для потребителей. Отечественные производители в состоянии занять их место. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила руководитель группы компаний MedMap Юлия Манн.
"Населению не стоит переживать. Косметика, мебель и элементарные вещи для жизни, они очень быстро импортозаместятся. Мы будем производить качественную продукцию, потому что у нас начнёт расти конкуренция на внутреннем рынке. Поэтому каждый раз качество будет повышаться", — пояснила она.
По её словам, для этого у России есть все ресурсы, в частности природные. Дело осталось за тем, чтобы наладить производственные цепочки и реконструировать заводы под спрос покупателей.
Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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