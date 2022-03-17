"Быстро импортозаместятся": Эксперт Манн призвала не переживать из-за ухода западных компаний из России

Отказ некоторых западных компаний работать на российском рынке нельзя назвать фатальным для потребителей. Отечественные производители в состоянии занять их место. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявила руководитель группы компаний MedMap Юлия Манн.

"Населению не стоит переживать. Косметика, мебель и элементарные вещи для жизни, они очень быстро импортозаместятся. Мы будем производить качественную продукцию, потому что у нас начнёт расти конкуренция на внутреннем рынке. Поэтому каждый раз качество будет повышаться", — пояснила она.