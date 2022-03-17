Политолог Мартынов назвал "сон-час" ВСУ в одном из детских садов уловкой британских пиарщиков

Собеседник Лайфа рассказал, на какие ухищрения идут западные союзники Украины ради создания картинки, как "злые русские" разрушают детскую инфраструктуру.

Видео, на котором украинские военные устраивают себе привал на территории детского сада, появилось на днях в "Тиктоке" и быстро стало вирусным. На кадрах видно, что мужчины в форме дремлют в окружении мебели и игрушек и в шутку сетуют, что им "некому спеть колыбельную". Авторы записи утверждают, что детский сад — это единственный объект, в котором они могут перевести дух и хотя бы немного поспать, не рискуя оказаться под ударом российской артиллерии.

"Сердобольные" украинцы переживают за своих бойцов в комментариях, мол, зачем же вы, братцы, такое выкладываете, "враг же увидит и нанесёт удар, пока вы спите". Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментариях Лайфу поясняет: на то и расчёт зарубежных политтехнологов. Этот приём был тщательно отточен во время ближневосточных войн.

"Это известная медиапрактика у западных пиарщиков, в основном британских. Она пошла ещё со времён Ливии. Они договариваются, чтобы тогда боевики, а сейчас это ВСУ, дислоцировались в социальных объектах, лучше всего связанных с детьми (школы, детские сады), либо в медучреждениях, но желательно тоже в детских: роддома, детские больницы. В местах, которые бы узнавались местным населением. И делается это ровно для того, чтобы противник выбил их оттуда и получилась очень хорошая медиакартинка. В данном случае — как злые русские стреляют по детскому саду", — объясняет политолог.

Аналогичную задачу, со слов Мартынова, несла провокация с разрушенным в Мариуполе театром. Украинская сторона в подробностях сообщила о том, что в подвале здания якобы находились люди, в том числе и дети, и все они якобы оказались под завалами.