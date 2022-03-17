Политолог Мартынов назвал "сон-час" ВСУ в одном из детских садов уловкой британских пиарщиков

Видео, на котором украинские военные устраивают себе привал на территории детского сада, появилось на днях в "Тиктоке" и быстро стало вирусным. На кадрах видно, что мужчины в форме дремлют в окружении мебели и игрушек и в шутку сетуют, что им "некому спеть колыбельную". Авторы записи утверждают, что детский сад — это единственный объект, в котором они могут перевести дух и хотя бы немного поспать, не рискуя оказаться под ударом российской артиллерии.

"Сердобольные" украинцы переживают за своих бойцов в комментариях, мол, зачем же вы, братцы, такое выкладываете, "враг же увидит и нанесёт удар, пока вы спите". Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментариях Лайфу поясняет: на то и расчёт зарубежных политтехнологов. Этот приём был тщательно отточен во время ближневосточных войн.

"Это известная медиапрактика у западных пиарщиков, в основном британских. Она пошла ещё со времён Ливии. Они договариваются, чтобы тогда боевики, а сейчас это ВСУ, дислоцировались в социальных объектах, лучше всего связанных с детьми (школы, детские сады), либо в медучреждениях, но желательно тоже в детских: роддома, детская больница. В местах, которые бы узнавались местным населением. И делается это ровно для того, чтобы противник выбил их оттуда и получилась очень хорошая медиакартинка. В данном случае — как злые русские стреляют по детскому саду", — объясняет политолог.

Аналогичную задачу, со слов Мартынова, несла провокация с разрушенным в Мариуполе театром. Украинская сторона в подробностях сообщила о том, что в подвале здания якобы находились люди, в том числе и дети, и все они якобы оказались под завалами.