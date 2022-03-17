Не аплодировавшая Зеленскому конгрессвумен призвала перестать помогать Киеву
Марджори Тейлор Грин заявила, что не хочет причинять жителям Украины "ещё больше страданий".
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, которая ранее подверглась жёсткой критике коллег за то, что не стала аплодировать выступавшему перед конгрессом Владимиру Зеленскому, записала видеообращение к американцам. Политик выступила против отправки дополнительной помощи Киеву.
"США давали Владимиру Зеленскому и его народу ложную надежду на победу в противостоянии, которое они вероятно не могут выиграть", — заявила конгрессвумен.
Она добавила, что глава Белого дома Джо Байден должен перестать отправлять Киеву деньги и оружие, если действительно переживает "за страдающих украинцев, которых ежедневно показывают по телевизору".
Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".
Facebook / Marjorie Taylor Greene