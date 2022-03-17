Не аплодировавшая Зеленскому конгрессвумен призвала перестать помогать Киеву

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, которая ранее подверглась жёсткой критике коллег за то, что не стала аплодировать выступавшему перед конгрессом Владимиру Зеленскому, записала видеообращение к американцам. Политик выступила против отправки дополнительной помощи Киеву.

"США давали Владимиру Зеленскому и его народу ложную надежду на победу в противостоянии, которое они вероятно не могут выиграть", — заявила конгрессвумен.