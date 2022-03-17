Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США
Экономист отметил, что не очень уважает американских конгрессменов, но даже с учётом этого он не стал бы обращаться к ним с просьбами в футболке.
Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL
Президент компании Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед Конгрессом США в футболке.
"Я понимаю, времена сейчас тяжёлые, но разве у президента Украины нет костюма? Я сам не очень уважаю нынешних конгрессменов, но всё же не стал бы обращаться к ним в футболке", — написал экономист в "Твиттере".
Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Америки Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении к Конгрессу Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".