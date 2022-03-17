Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США

Президент компании Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед Конгрессом США в футболке.

"Я понимаю, времена сейчас тяжёлые, но разве у президента Украины нет костюма? Я сам не очень уважаю нынешних конгрессменов, но всё же не стал бы обращаться к ним в футболке", — написал экономист в "Твиттере".