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17 марта, 12:10
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Зеленского пристыдили за внешний вид во время выступления перед Конгрессом США

Экономист отметил, что не очень уважает американских конгрессменов, но даже с учётом этого он не стал бы обращаться к ним с просьбами в футболке.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL</p>

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед Конгрессом США. Фото © ТАСС / ЕРА SCOTT APPLEWHITE / POOL

Президент компании Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед Конгрессом США в футболке.

"Я понимаю, времена сейчас тяжёлые, но разве у президента Украины нет костюма? Я сам не очень уважаю нынешних конгрессменов, но всё же не стал бы обращаться к ним в футболке", — написал экономист в "Твиттере".

CNN: Конгресс США и Зеленский просят Белый дом передать Украине советские вооружения

CNN: Конгресс США и Зеленский просят Белый дом передать Украине советские вооружения

Напомним, 16 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Спикер Палаты представителей Америки Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов. В своём обращении к Конгрессу Зеленский призвал иностранных партнёров обеспечить введение бесполётной зоны над Украиной или — в качестве альтернативы — поставить Киеву комплексы С-300 и другие системы ПВО. Он напомнил, что Штаты обладают мощной авиацией, которая может "помочь Украине и Европе".

Александра Васильева

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