Путин: Прошедшие 8 лет доказали, насколько правильным был выбор крымчан. Видео © LIFE

Восемь лет назад крымчане и севастопольцы проявили мужество и сделали свободный сознательный выбор — быть вместе с Россией. Сейчас, по прошествии этих лет, видно, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона.

Он напомнил, что в сложные недели февраля – марта 2014 года крымчане и севастопольцы "проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов", жители полуострова не дрогнули, сплотились и сделали свободный сознательный выбор.

"Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и всё становится сразу ясно", — добавил Путин.