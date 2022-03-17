Путин: Прошедшие 8 лет доказали, насколько правильным был выбор крымчан
Президент отметил, что жители полуострова проявили мужество, патриотизм, не дрогнули, сплотились и победили.
Путин: Прошедшие 8 лет доказали, насколько правильным был выбор крымчан. Видео © LIFE
Восемь лет назад крымчане и севастопольцы проявили мужество и сделали свободный сознательный выбор — быть вместе с Россией. Сейчас, по прошествии этих лет, видно, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию региона.
Он напомнил, что в сложные недели февраля – марта 2014 года крымчане и севастопольцы "проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов", жители полуострова не дрогнули, сплотились и сделали свободный сознательный выбор.
"Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и всё становится сразу ясно", — добавил Путин.
Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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