Сыровар Олег Сирота исключил вероятность опустения полок в продуктовых магазинах

Известный российский фермер и сыровар Олег Сирота в беседе с Лайфом заявил, что в России достаточно собственной продукции, а значит, полки в продуктовых магазинах точно не станут пустыми.

"Полки не опустеют точно. Россия является экспортёром сельскохозяйственной продукции и экспортирует её на 20–25 миллиардов долларов каждый год. Это больше, чем экспорт оружия в нашей стране", — сказал фермер.

Сыровар также напомнил, что Россия является первым в мире производителем пшеницы. По его словам, в стране перепроизводство курицы, свинины, также вместе с Белоруссией практически полное импортозамещение по молоку, хороший урожай по крупам. Так, производство молока за последние восемь лет санкций в стране выросло более чем на 20% и продолжает расти. Кроме того, фермер считает, что в этом году урожай будет прекрасным и по картофелю.