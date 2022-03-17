Сыровар Олег Сирота исключил вероятность опустения полок в продуктовых магазинах
Он напомнил, что Россия является экспортёром сельскохозяйственной продукции и экспортирует её на 20–25 миллиардов долларов каждый год.
Известный российский фермер и сыровар Олег Сирота в беседе с Лайфом заявил, что в России достаточно собственной продукции, а значит, полки в продуктовых магазинах точно не станут пустыми.
"Полки не опустеют точно. Россия является экспортёром сельскохозяйственной продукции и экспортирует её на 20–25 миллиардов долларов каждый год. Это больше, чем экспорт оружия в нашей стране", — сказал фермер.
Сыровар также напомнил, что Россия является первым в мире производителем пшеницы. По его словам, в стране перепроизводство курицы, свинины, также вместе с Белоруссией практически полное импортозамещение по молоку, хороший урожай по крупам. Так, производство молока за последние восемь лет санкций в стране выросло более чем на 20% и продолжает расти. Кроме того, фермер считает, что в этом году урожай будет прекрасным и по картофелю.
"По сахару для меня новость дикая, что его нет на полках! У нас в прошлом году было столько сахара, цена была такая низкая, что производства просто банкротились, потому что девать его было некуда. Дефицит (сейчас. — Прим. ред.) локальный, просто на полках нет, на складах этого сахара много. Ажиотажный спрос случился, поэтому он кончился. Я думаю, что проблема решится через пару недель", — заключил собеседник Лайфа.
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Напомним, ФАС ранее начала проверку всех участников цепочки поставок сахара, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается. По его словам, запасов продуктов достаточно.
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