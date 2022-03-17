Гастроэнтеролог Дианова назвала неочевидный признак проблем с желудком

Помимо очевидных симптомов проблем с желудком, таких как чувство тяжести, боли, отрыжка, есть и тот, который человеку трудно связать с болезнью. Речь идёт о частом покашливании, пояснила "Москве 24" врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Обычно его списывают на хронический фарингит, но это может оказаться рефлюкс — заброс содержимого желудка в вышележащие отделы. Точный диагноз сможет поставить только гастроэнтеролог, уточнила эксперт. Кроме того, частая изжога может говорить о болезнях в желудочно-кишечном тракте.

"Изжога — это чувство жжения за грудиной, которое может быть вроде похоже на инфаркт, а вроде и нет. Поэтому пожилым людям надо обязательно пройти диагностику, чтобы понять, если возникает жжение за грудиной, — это инфарктное состояние, стенокардия или же всё-таки патология рефлюкса, недостаточность кардии или проблема с гастритом", — пояснила врач.

Она также отметила, что не всегда тяжесть в животе говорит о недугах. Часто такое состояние испытывают чрезмерно эмоциональные люди, поэтому здесь потребуется помощь невролога или психолога.