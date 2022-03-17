Правительство пообещало помощь бизнесу с кредитами по плавающей ставке

Правительство РФ поддержит граждан, которые брали займы под плавающую ставку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства. Большинство заёмщиков брали кредиты при условиях умеренной инфляции, а сейчас они попали в затруднительное положение. Предприниматели столкнулись с дефицитом ликвидности, а также с ростом расходов по обслуживанию долга. Такая ситуация создаёт риски и для предпринимателей, и для экономики в целом.

"Чтобы поддержать таких заёмщиков, мы внесём ряд изменений в законодательство. Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идёт перенастройка товарных и логистических цепочек. Такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане — за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведётся отдельная работа", — сообщил глава кабмина.

Мишустин также отметил, что для каждой категории заёмщиков предусмотрен свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, включая срок льготного периода и динамику процентных ставок.