"Есть потенциал": Самозанятая рассказала о способности российских производителей заменить зарубежные бренды

Самозанятая Наталья Войнова, которая занимается пошивом одежды и изготовлением фурнитуры, в беседе с Лайфом рассказала о стимулировании частной инициативы в условиях санкций и импортозамещении. По её мнению, российские производители одежды вполне способны заменить на рынке ушедшие из страны зарубежные бренды.

"Сейчас нужны возможности в получении необходимых деклараций плюс регистрация на честном знаке с некоторыми товарами стоит недёшево. Возможно, нужны какие-то рассрочки", — сказала предприниматель.

Собеседница Лайфа отметила, что, к примеру, есть крупные поставщики с хорошими оборотами, которые давно этим занимаются. В то же время, например у неё самой, обороты небольшие, поэтому достаточно сложно взять какой-то капитал, чтобы выйти на маркетплейс. Она говорит, что есть необходимость в помощи в оформлении. Если бы такая услуга была бесплатной, это бы тоже стимулировало и увеличивало количество людей, которые давали результат прямо сейчас, считает Войнова.

"В плане одежды, я считаю, что, в принципе, у нас есть потенциал. Здесь нужно понимать, какие категории будут востребованы — те, без которых мы не обойдёмся, и на них нацеливаться. Поэтому я сейчас пересматриваю свой ассортимент для того, чтобы войти в рынок", — заключила собеседница Лайфа.