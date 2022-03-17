"Есть потенциал": Самозанятая рассказала о способности российских производителей заменить зарубежные бренды
Она отметила, что сейчас начинающим предпринимателям не помешала бы помощь с получением необходимых деклараций, а также дополнительных денежных средств.
Самозанятая Наталья Войнова, которая занимается пошивом одежды и изготовлением фурнитуры, в беседе с Лайфом рассказала о стимулировании частной инициативы в условиях санкций и импортозамещении. По её мнению, российские производители одежды вполне способны заменить на рынке ушедшие из страны зарубежные бренды.
"Сейчас нужны возможности в получении необходимых деклараций плюс регистрация на честном знаке с некоторыми товарами стоит недёшево. Возможно, нужны какие-то рассрочки", — сказала предприниматель.
Собеседница Лайфа отметила, что, к примеру, есть крупные поставщики с хорошими оборотами, которые давно этим занимаются. В то же время, например у неё самой, обороты небольшие, поэтому достаточно сложно взять какой-то капитал, чтобы выйти на маркетплейс. Она говорит, что есть необходимость в помощи в оформлении. Если бы такая услуга была бесплатной, это бы тоже стимулировало и увеличивало количество людей, которые давали результат прямо сейчас, считает Войнова.
"В плане одежды, я считаю, что, в принципе, у нас есть потенциал. Здесь нужно понимать, какие категории будут востребованы — те, без которых мы не обойдёмся, и на них нацеливаться. Поэтому я сейчас пересматриваю свой ассортимент для того, чтобы войти в рынок", — заключила собеседница Лайфа.
Ранее Лайф писал, что в России создан цифровой сервис "Биржа импортозамещения". Восстанавливать разорванные из-за санкций цепочки поставок необходимо с помощью отечественных производителей. Возможности для этого есть, пояснили в правительстве.
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