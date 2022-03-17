IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и спортсменов из нашей страны от участия в международных турнирах под эгидой организации. Об этом говорится в сообщении на сайте IBU.

"Исполнительный совет IBU объявил, что по предложению Подразделения по вопросам честности в биатлоне (BIU) он принял решение начать процедуру отстранения национальных федераций России и Беларуси с немедленным вступлением в силу", — говорится в сообщении.

В нём же сообщается, что отстранение нашей и белорусской федераций будет распространяться до сентября текущего года, а его пересмотр будет зависеть от текущей ситуации в мире.

"Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера и имеют семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение о приостановке", — также отмечается в тексте релиза.