IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России
Аналогичная мера будет принята и в отношении спортсменов из Белоруссии.
Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и спортсменов из нашей страны от участия в международных турнирах под эгидой организации. Об этом говорится в сообщении на сайте IBU.
"Исполнительный совет IBU объявил, что по предложению Подразделения по вопросам честности в биатлоне (BIU) он принял решение начать процедуру отстранения национальных федераций России и Беларуси с немедленным вступлением в силу", — говорится в сообщении.
В нём же сообщается, что отстранение нашей и белорусской федераций будет распространяться до сентября текущего года, а его пересмотр будет зависеть от текущей ситуации в мире.
"Обе национальные федерации были проинформированы о решении вчера и имеют семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока исполком рассмотрит ответы и примет окончательное решение о приостановке", — также отмечается в тексте релиза.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.
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