Антикризисные меры: Какие налоги не нужно будет платить в этом году Правительство предложило временно отменить для граждан часть налогов. Например, на проценты по вкладам. Какие ещё выплаты подпали под мораторий. 11 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о новом пакете антикризисных мер, который в ближайшее время должен быть предоставлен россиянам. Из речи премьера, которую он произнёс 9 марта на заседании кабинета министров, следует, что предполагается ввести следующие налоговые изменения.

Во-первых: россиян освободят от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам размером более 1 млн рублей за прошлый и нынешний годы. Такое налоговое послабление — это временная антикризисная мера, но она уже нашла своё отражение в законопроекте , который рассматривает Госдума.

Получается, что от налогов освободят процентные доходы, полученные в 2021 году в сумме свыше 42 500 рублей, а в 2022-м — свыше 85 000 рублей. По процентным доходам менее этих величин, согласно правилам, установленным законом от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ, налоги и так не нужно было платить.

— Очевидно, что данная инициатива Правительства РФ вызвана ситуацией с резким взлётом ставок по банковским вкладам, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — Если взимание налога по доходу с вкладов не приостановить, то под его действие могли бы подпасть многие, и это могло несколько сдерживать желание граждан доверять свои сбережения банкам. Однако после отмены налога я думаю, что количество банковских вкладов будет расти. На сегодня депозит — это один из самых безопасных и даже прибыльных способов хранения средств.

Кроме того, в законопроекте, который уже находится на рассмотрении Госдумы, предлагается освободить от налогов доходы граждан от экономии на процентах за пользование заёмными средствами в 2022–2023 годах.

Во-вторых: в новый антикризисный пакет Правительство РФ включило меры по поддержке автомобилистов. В частности, предполагается пересмотреть подход к уплате транспортного налога с повышающим коэффициентом и с этого года такой вид налогообложения не применять к автомобилям стоимостью от 3 млн рублей, а перенести порог, после которого придётся платить "за автороскошь" на величину от 10 млн рублей.

Кстати, сейчас, согласно статье 362 Налогового кодекса РФ, исчисление суммы налога производится с учётом таких повышающих коэффициентов: 1,1 — для транспортных средств средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трёх лет; 2 — для автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет; 3 — для автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также для автомобилей от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

В-третьих: законопроектом № 84984-8 предлагается на ближайшие пять лет отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиничного бизнеса.

По задумке правительства, вместе с возможностью не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за туристические путёвки, приобретённые за счёт средств работодателя (если это путёвки в санатории или другие оздоровительные учреждения внутри России), такая мера позволит поддержать российский туристический сектор экономики и предоставит возможность россиянам сэкономить на расходах на отдых.

В-четвёртых: имеется ещё одна инициатива, она касается налогообложения недвижимости. Правительство предлагает при подсчёте налогов на имущество граждан сохранить оценку кадастровой стоимости на уровне начала нынешнего года. Такая мера весьма актуальна в связи с переоценкой, которую проводит Росреестр на территории всех субъектов РФ, так как с этого года для расчёта налога на имущество физлиц в России будет применяться именно кадастровая стоимость недвижимости (основание: пункт 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ ).

— Судя по перечню, который обнародовало правительство, в настоящее время действительно готовятся меры по облегчению налогового бремени для россиян, — считает адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Весьма вероятно, что если данные меры будут приняты именно в том виде, как они анонсированы, то это несколько нивелирует рост инфляции, что даст гражданам некую уверенность в возможности стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Отдельный подарок приготовил Минфин. Он предназначен для тех россиян, которые вкладывают свои активы в различные виды криптовалюты.

В своём письме от 10 февраля 2022 года № 03-04-05/9243 Министерство финансов РФ сообщает, что считает возможным при продаже криптовалюты применять положение абзаца первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ. То есть Минфин указывает на то, что доходы от продажи криптовалюты могут быть в целях налогообложения уменьшены на документально подтверждённые расходы, которые связаны с приобретением реализуемой криптовалюты. Само собой, воспользоваться такого рода вычетом смогут только те, кто предоставит данные о легальном приобретении крипты.

Какие ещё налоги надо отменить или уменьшить? Налог на имущество — чтобы за квартиру платить меньше НДС — чтобы снизились цены в магазинах Да вся налоговая система нуждается в корректировке

Авторы Максим Греков