Лыжник Голубков стал первым победителем игр "Мы вместе. Спорт"

Российский лыжник Иван Голубков стал первым победителем на играх "Мы вместе. Спорт", стартовавших в Ханты-Мансийске. Он показал лучший результат в гонке на десять километров свободным стилем среди сидячих атлетов.

Голубков преодолел дистанцию за 24 минуты 14,8 секунды. В тройку призёров попали ещё два россиянина — Александр Давидович и Данила Бритик. Их отставание от победителя составило соответственно 8,1 и 17,3 секунды.