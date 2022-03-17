Лыжник Голубков стал первым победителем игр "Мы вместе. Спорт"
Соревнования в Ханты-Мансийске продлятся до 21 марта.
Российский лыжник Иван Голубков стал первым победителем на играх "Мы вместе. Спорт", стартовавших в Ханты-Мансийске. Он показал лучший результат в гонке на десять километров свободным стилем среди сидячих атлетов.
Голубков преодолел дистанцию за 24 минуты 14,8 секунды. В тройку призёров попали ещё два россиянина — Александр Давидович и Данила Бритик. Их отставание от победителя составило соответственно 8,1 и 17,3 секунды.
На играх "Мы вместе. Спорт" соревнования проводятся в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на соревнованиях, которые продлятся до 21 марта, выступают паралимпийцы из Белоруссии, Армении и Таджикистана.