Суд отменил запрет на продажу смартфонов с Samsung Рау в России

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введённый ранее судом низшей инстанции запрет на продажу на территории России смартфонов Samsung с установленным платёжным сервисом Samsung Pay, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", — говорится в сообщении. В компании также сообщили, что иск Sqwin SA отклонён полностью, подчеркнув, что руководство Samsung в полной мере удовлетворено решением апелляционной инстанции и тем, что доводы организации были приняты.







Ранее Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир". В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.