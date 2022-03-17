Суд отменил запрет на продажу смартфонов с Samsung Рау в России
Причиной сыр-бора было то, что компания нарушает права истца на его изобретение. В октябре суд уточнил, что ограничение распространяется на 61 модель гаджетов.
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил введённый ранее судом низшей инстанции запрет на продажу на территории России смартфонов Samsung с установленным платёжным сервисом Samsung Pay, сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", — говорится в сообщении. В компании также сообщили, что иск Sqwin SA отклонён полностью, подчеркнув, что руководство Samsung в полной мере удовлетворено решением апелляционной инстанции и тем, что доводы организации были приняты.
Ранее Apple обвинила банки в проблемах с трансакциями через систему "Мир". В техподдержке компании при возникновении подобных проблем посоветовали обратиться к эмитенту карты и уточнить, нет ли ограничений.
Напомним, первоначальное решение по делу в июле прошлого года вынес Арбитражный суд Москвы. По иску швейцарской компании Sqwin SA российскому юрлицу Samsung — "Самсунг электроникс рус компани" — было запрещено использовать продукцию, включающую в себя технологию бесконтактной оплаты Samsung Pay, в том числе ввозить в Россию и продавать на территории страны. Samsung подал апелляцию на это решение суда.
Лента новостей
shutterstock