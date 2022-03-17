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17 марта, 11:58

Политолог Гераскин счёл стресс-тестом для губернаторов указ Путина об их полномочиях

По его мнению, руководители регионов, которые сейчас проявят инициативу и справятся с возложенными на них задачами, получат значительный кредит доверия.

Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о наделении глав регионов дополнительными полномочиями должно послужить губернаторам важным сигналом о том, что их вес и ответственность в системе растут. Об этом рассказал Лайфу политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

"В кризисных условиях государство предпочитает поддерживать и делегировать. Подобная модель позволяет уравновешивать позиции системных игроков. Укрепляются горизонтальные связи, на передовую выходит умение глав регионов выстраивать эффективную коммуникацию с бизнесом и предприятиями. Мы наблюдаем очередной стресс-тест для лидеров субъектов на профпригодность", объяснил эксперт.

Он напомнил, что подобная практика вводилась во время пандемии коронавируса. Тогда предоставление губернаторам дополнительных полномочий было реализовано успешно. По словам политолога, тот, кто сейчас проявит инициативу и справится с возложенными на него задачами, получит значительный кредит доверия от президента. Гераскин считает, что особое внимание необходимо будет обратить на регионы, где в сентябре планируются прямые выборы.

"Показательно, что ещё до вчерашнего брифинга во многих регионах уже были созданы штабы по экономическому развитию. В рамках их функционирования проводились мониторинг цен и разработка мер поддержки регионального бизнеса. Сигнал дошёл. Значит, ситуация полностью под контролем. Теперь ждём KPI от правительства по степени успешности реализации антикризисных мер", сказал политолог.

Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства

Путин поручил губернаторам регионов России мониторить цены на лекарства

Ранее также Путин подписал указ об обеспечении стабильности и защите населения. В рамках документа главам регионов поручено разработать меры адресной поддержки граждан и мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства.

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Kremlin.ru

Александра Васильева

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