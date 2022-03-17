Политолог Гераскин счёл стресс-тестом для губернаторов указ Путина об их полномочиях

Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о наделении глав регионов дополнительными полномочиями должно послужить губернаторам важным сигналом о том, что их вес и ответственность в системе растут. Об этом рассказал Лайфу политолог, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин.

"В кризисных условиях государство предпочитает поддерживать и делегировать. Подобная модель позволяет уравновешивать позиции системных игроков. Укрепляются горизонтальные связи, на передовую выходит умение глав регионов выстраивать эффективную коммуникацию с бизнесом и предприятиями. Мы наблюдаем очередной стресс-тест для лидеров субъектов на профпригодность", — объяснил эксперт.

Он напомнил, что подобная практика вводилась во время пандемии коронавируса. Тогда предоставление губернаторам дополнительных полномочий было реализовано успешно. По словам политолога, тот, кто сейчас проявит инициативу и справится с возложенными на него задачами, получит значительный кредит доверия от президента. Гераскин считает, что особое внимание необходимо будет обратить на регионы, где в сентябре планируются прямые выборы.

"Показательно, что ещё до вчерашнего брифинга во многих регионах уже были созданы штабы по экономическому развитию. В рамках их функционирования проводились мониторинг цен и разработка мер поддержки регионального бизнеса. Сигнал дошёл. Значит, ситуация полностью под контролем. Теперь ждём KPI от правительства по степени успешности реализации антикризисных мер", — сказал политолог.