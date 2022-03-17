Росздравнадзор откроет горячую линию по поставкам лекарств в аптеки

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть горячую линию по поставкам лекарств для аптечных организаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать её поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Правительство РФ постоянно контролирует доступность медикаментов в стране. Так, во время пандемии коронавируса благодаря работе Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора удалось полностью обеспечить больницы и аптеки необходимыми лекарствами. Сейчас же этот вопрос также требует особого внимания на фоне ограничений, введённых в отношении России.

Кроме того, по поручению Голиковой региональные органы власти в ближайшее время должны проанализировать назначаемые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора они должны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие необходимого ассортимента в аптеках. Доклад о результатах работы будет представлен к 22 марта. Также Росздравнадзор к этому сроку проведёт проверки наличия в аптечной сети минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.