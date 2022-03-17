"Больше нечего бояться": Путин призвал крупные российские компании и банки наладить работу в Крыму

Крупные российские структуры, которые раньше боялись санкций, могут смело начинать работать в Крыму. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Видео © LIFE

"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, ну прямо скажем, опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно, включая банки, приходить на полуостров и активно работать в регионе", — отметил глава государства.

Путин добавил, что власти обязательно поддержат такую активность бизнеса.