"Больше нечего бояться": Путин призвал крупные российские компании и банки наладить работу в Крыму
Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности, сказал президент.
Крупные российские структуры, которые раньше боялись санкций, могут смело начинать работать в Крыму. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Видео © LIFE
"Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, ну прямо скажем, опасались каких-то санкционных мер, теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно, включая банки, приходить на полуостров и активно работать в регионе", — отметил глава государства.
Путин добавил, что власти обязательно поддержат такую активность бизнеса.
"Я уже говорил, что введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности", — подчеркнул президент.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил минимизировать рост инфляции и безработицы из-за структурных изменений экономики. Кроме того, президент РФ заявил, что нынешние испытания Россия пройдёт достойно. Он напомнил, что это неоднократно происходило в богатой истории нашей страны.