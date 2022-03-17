Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
Так, 18 марта национальная валюта укрепилась по отношению к европейской валюте на 2 рубля 82,9 копейки.
Центробанк 18 марта установил стоимость доллара на уровне 104,8 рубля. Такие данные были опубликованы на сайте регулятора. Это более чем на три рубля ниже официального курса за 17 марта.
Курс европейской валюты также снизился до отметки в 115 рублей 93 копейки (минус 2 рубля 82,9 копейки). При этом вчера стоимость евро оценивалась в 118,76 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин заверил Центробанк, что ему не придётся печатать деньги. Глава государства подчеркнул, что на фоне текущей экономической ситуации проблем с финансированием со стороны государственного бюджета не будет.
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