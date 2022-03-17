Банк России понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк 18 марта установил стоимость доллара на уровне 104,8 рубля. Такие данные были опубликованы на сайте регулятора. Это более чем на три рубля ниже официального курса за 17 марта.

Курс европейской валюты также снизился до отметки в 115 рублей 93 копейки (минус 2 рубля 82,9 копейки). При этом вчера стоимость евро оценивалась в 118,76 рубля.