КамАЗ уже в марте перейдёт на производство грузовиков из российских запчастей
В данный момент компания занимается поиском альтернативных поставщиков недостающих комплектующих, временно сделав акцент на выпуске моделей К3.
КамАЗ планирует производить свои автомобили только из отечественных компонентов и узлов. Перейти на российские составляющие компания намерена в марте, это коснётся классических лоукост-грузовиков, сообщается в группе "Наша страна — Россия" во "ВКонтакте".
"Место импортных комплектующих займут российские аналоги. Будут заменены двигатели, коробки передач, топливная аппаратура. КамАЗ производит собственные двигатели P6 и V8. Сейчас мощности по производству двигателей Р6 — 12 тысяч штук в год. После модернизации производительность вырастет до 30 тысяч двигателей в год", — сообщили в компании.
Уточняется, что на данный момент в распоряжении производства нет всех необходимых деталей для автомобилей. Концерн будет оперативно искать альтернативных поставщиков недостающих комплектующих. Пока же компания намерена сделать акцент на выпуске моделей грузовиков К3, так как для их производства требуется меньше всего импортных деталей.
Ранее Лайф писал, что Michelin приостанавливает экспорт и производство шин в России. На заводе в подмосковном Давыдове производят комплектующие для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка.
T.me / ПАО "КамАЗ"