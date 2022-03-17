КамАЗ уже в марте перейдёт на производство грузовиков из российских запчастей

КамАЗ планирует производить свои автомобили только из отечественных компонентов и узлов. Перейти на российские составляющие компания намерена в марте, это коснётся классических лоукост-грузовиков, сообщается в группе "Наша страна — Россия" во "ВКонтакте".

"Место импортных комплектующих займут российские аналоги. Будут заменены двигатели, коробки передач, топливная аппаратура. КамАЗ производит собственные двигатели P6 и V8. Сейчас мощности по производству двигателей Р6 — 12 тысяч штук в год. После модернизации производительность вырастет до 30 тысяч двигателей в год", — сообщили в компании.

Уточняется, что на данный момент в распоряжении производства нет всех необходимых деталей для автомобилей. Концерн будет оперативно искать альтернативных поставщиков недостающих комплектующих. Пока же компания намерена сделать акцент на выпуске моделей грузовиков К3, так как для их производства требуется меньше всего импортных деталей.