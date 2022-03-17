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Опубликовано 17 марта 2022, 14:14
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Опубликовано видео обстрела города Изюма украинскими военными

По словам военного эксперта, огонь вёлся крайне токсичными снарядами, которые вызывают спазмы дыхательных путей и сильные термические ожоги.

Обстрел города Изюма Харьковской области. Видео © Telegram / SHOT

В Сети появились кадры обстрела города Изюма Харьковской области. Огонь сегодня ночью выпустили украинские военные. По предварительным данным, это фосфорные боеприпасы, которые запрещены Женевской конвенцией, пишет телеграм-канал SHOT.

"Скорее всего, это фосфор. У него характерная особенность: гореть при контакте с кислородом. Судя по тому, как рассыпаются боеприпасы, может работать украинская миномётная батарея", — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что после взрыва её элементы разлетаются в разные стороны и всё вокруг начинает гореть. Причём частицы мины крайне токсичны, вызывают спазмы дыхательных путей и сильные термические ожоги, которые не заживают.

Эксперт также исключил вероятность, что это мог быть осветительный снаряд. По его словам, такие мины срабатывают на гораздо большей высоте — от 200 до 500 метров. А фосфорные обычно применяют с замедлителем, и они срабатывают на высоте в 30–50 метров, чтобы охватить как можно большую площадь, пояснил специалист.

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Ранее Лайф рассказал, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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