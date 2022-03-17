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17 марта, 14:13

Экс-глава IIHF Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития КХЛ

В лиге отметили его огромный разносторонний опыт и экспертное мнение в мире хоккея.

Бывший руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА "Новости".

"Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ", — заявил собеседник агентства.

СЭ: Экс-президент IIHF Фазель будет работать в КХЛ

СЭ: Экс-президент IIHF Фазель будет работать в КХЛ

Добавим, что Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. После него федерацию возглавил Люк Тардиф, а Фазель был избран почётным президентом организации.

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Getty Images / Xinyu Cui

Шамиль Гаджиев

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