Экс-глава IIHF Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития КХЛ
В лиге отметили его огромный разносторонний опыт и экспертное мнение в мире хоккея.
Бывший руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА "Новости".
"Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ", — заявил собеседник агентства.
Добавим, что Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 по 2021 год. После него федерацию возглавил Люк Тардиф, а Фазель был избран почётным президентом организации.
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