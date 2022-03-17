Экс-глава IIHF Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития КХЛ

Бывший руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет привлекаться к решению вопросов развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает РИА "Новости".

"Фазель имеет огромный, разносторонний опыт и экспертное мнение в хоккее, лига будет активно привлекать его для решения стратегических вопросов развития КХЛ", — заявил собеседник агентства.