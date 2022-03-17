Подоляк: РФ и Украина могут согласовать спорные пункты в течение полутора недель

По его словам, сейчас и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях.

На Украине ожидают, что согласование спорных пунктов в переговорах с Россией займёт от нескольких дней до полутора недель. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора", — сказал он в интервью порталу "Виртуальная Польша".