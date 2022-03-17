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Опубликовано 17 марта 2022, 14:12
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Подоляк: РФ и Украина могут согласовать спорные пункты в течение полутора недель

По его словам, сейчас и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях.

На Украине ожидают, что согласование спорных пунктов в переговорах с Россией займёт от нескольких дней до полутора недель. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"На данный момент и российская, и украинская делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора", — сказал он в интервью порталу "Виртуальная Польша".

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Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в видеоформате. Помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно.

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Александра Вишнякова
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