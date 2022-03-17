"Игнорируется Олимпийская хартия": Комиссия спортсменов ОКР обвинила МОК в политизированном подходе к атлетам разных стран

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала МОК действовать ради объединения стран, народов и соблюдать равные права всех атлетов вне зависимости от их национальной принадлежности. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

"С болью в сердце вынуждены констатировать, что гибель ни в чём не повинных людей в результате бесчинств украинских националистов все эти годы оставалась незамеченной МОК. При этом сегодня мы столкнулись с избирательным, крайне политизированным подходом МОК к спортсменам разных стран и игнорированием Олимпийской хартии, результатом которого стали дискриминация и незаслуженное отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях", — говорится в заявлении.