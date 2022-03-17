"Игнорируется Олимпийская хартия": Комиссия спортсменов ОКР обвинила МОК в политизированном подходе к атлетам разных стран
В конце февраля МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в турнирах.
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала МОК действовать ради объединения стран, народов и соблюдать равные права всех атлетов вне зависимости от их национальной принадлежности. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.
"С болью в сердце вынуждены констатировать, что гибель ни в чём не повинных людей в результате бесчинств украинских националистов все эти годы оставалась незамеченной МОК. При этом сегодня мы столкнулись с избирательным, крайне политизированным подходом МОК к спортсменам разных стран и игнорированием Олимпийской хартии, результатом которого стали дискриминация и незаслуженное отстранение российских атлетов от участия в международных соревнованиях", — говорится в заявлении.
"Политически ангажированное решение": В СБР назвали отстранение дискриминацией по национальному признаку
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Александр Щербак