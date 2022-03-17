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17 марта, 13:28

"Политически ангажированное решение": В СБР назвали отстранение дискриминацией по национальному признаку

Отстранение российской и белорусской федераций будет распространяться на период до сентября 2022 года, его пересмотр будет зависеть от текущей ситуации в мире.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР является дискриминацией по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-службы организации.

"Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU", сказал Майгуров.

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По его словам, отстраняя российских биатлонистов, IBU нарушает олимпийскую хартию. СБР в ближайшее время подготовит ответ на это решение.

"Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением. СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято", заявил-президент СБР.

Ранее Лайф сообщал, что IBU начал процедуру отстранения СБР и российских биатлонистов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Аналогичные меры применены и по отношению к Белорусской федерации биатлона.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Роман Фейгин

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