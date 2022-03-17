"Политически ангажированное решение": В СБР назвали отстранение дискриминацией по национальному признаку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР является дискриминацией по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-службы организации.

"Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU", — сказал Майгуров.

По его словам, отстраняя российских биатлонистов, IBU нарушает олимпийскую хартию. СБР в ближайшее время подготовит ответ на это решение.

"Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением. СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято", — заявил-президент СБР.