"Политически ангажированное решение": В СБР назвали отстранение дискриминацией по национальному признаку
Отстранение российской и белорусской федераций будет распространяться на период до сентября 2022 года, его пересмотр будет зависеть от текущей ситуации в мире.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР является дискриминацией по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-службы организации.
"Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку. Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU", — сказал Майгуров.
По его словам, отстраняя российских биатлонистов, IBU нарушает олимпийскую хартию. СБР в ближайшее время подготовит ответ на это решение.
"Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением. СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято", — заявил-президент СБР.
Ранее Лайф сообщал, что IBU начал процедуру отстранения СБР и российских биатлонистов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Аналогичные меры применены и по отношению к Белорусской федерации биатлона.
ТАСС / Фадеичев Сергей