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17 марта, 12:45

"Всеобщая паранойя": Двукратный олимпийский чемпион Васильев назвал ожидаемым отстранение СБР

Ранее в IBU сообщили, что начали данную процедуру по отношению к Союзу биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе со Sport24 прокомментировал решение IBU о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и назвал его ожидаемым.

"Всё ожидаемо. Никто и не испытывал никаких иллюзий. Происходит всеобщая паранойя по всему миру, поэтому на здравый смысл рассчитывать не приходится. Слушают только себя, у них есть только своя точка зрения и неправильная", — заявил Васильев.

По мнению спортсмена, сейчас нашим биатлонистам нужно продолжать спокойно делать своё дело, научиться жить по-новому и не паниковать.

"Очевидно, что мы значительное время не будем участвовать в международных соревнованиях. Кто его знает, что будет дальше. Вообще непонятно. Посмотрим, надо набраться терпения", — добавил Васильев.

IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России

IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России

Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и спортсменов из нашей страны от участия в международных турнирах под эгидой организации. Аналогичные меры применены и по отношению к Белорусской федерации биатлона.

Обложка ©

Getty Images / Sampics / Corbis

Шамиль Гаджиев

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