"Всеобщая паранойя": Двукратный олимпийский чемпион Васильев назвал ожидаемым отстранение СБР
Ранее в IBU сообщили, что начали данную процедуру по отношению к Союзу биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе со Sport24 прокомментировал решение IBU о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и назвал его ожидаемым.
"Всё ожидаемо. Никто и не испытывал никаких иллюзий. Происходит всеобщая паранойя по всему миру, поэтому на здравый смысл рассчитывать не приходится. Слушают только себя, у них есть только своя точка зрения и неправильная", — заявил Васильев.
По мнению спортсмена, сейчас нашим биатлонистам нужно продолжать спокойно делать своё дело, научиться жить по-новому и не паниковать.
"Очевидно, что мы значительное время не будем участвовать в международных соревнованиях. Кто его знает, что будет дальше. Вообще непонятно. Посмотрим, надо набраться терпения", — добавил Васильев.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и спортсменов из нашей страны от участия в международных турнирах под эгидой организации. Аналогичные меры применены и по отношению к Белорусской федерации биатлона.
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