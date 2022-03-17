"Всеобщая паранойя": Двукратный олимпийский чемпион Васильев назвал ожидаемым отстранение СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе со Sport24 прокомментировал решение IBU о начале процедуры отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и назвал его ожидаемым.

"Всё ожидаемо. Никто и не испытывал никаких иллюзий. Происходит всеобщая паранойя по всему миру, поэтому на здравый смысл рассчитывать не приходится. Слушают только себя, у них есть только своя точка зрения и неправильная", — заявил Васильев.

По мнению спортсмена, сейчас нашим биатлонистам нужно продолжать спокойно делать своё дело, научиться жить по-новому и не паниковать.

"Очевидно, что мы значительное время не будем участвовать в международных соревнованиях. Кто его знает, что будет дальше. Вообще непонятно. Посмотрим, надо набраться терпения", — добавил Васильев.