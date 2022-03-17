Синоптик Позднякова рассказала, ждать ли москвичам возвращения холодов
По её словам, ближайшие дни погоду в столице определит область антициклона: тёплые и ясные дни, но морозы по ночам.
Погода в столице вступает в фазу метеорологической весны. Уже в ближайшие выходные ожидается ясная погода с температурой выше нуля, но небольшие морозы ещё сохранятся по ночам. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ближе к концу рабочей недели погоду будет определять область антициклона, атмосферное давление повысится на 15 единиц положенной климатической нормы. В дневные часы ожидается переменная облачность, а в ночные — сохранятся морозы", — уточнила она в беседе с "Вечерней Москвой".
В выходные днём ожидается плюс пять градусов. А в начале следующей недели столбик термометра поднимется ещё выше. Однако затем возможна новая волна холода. По прогнозам эксперта, она станет последней этой весной.
Ранее Лайф писал, что на этой неделе Россию охватит мощный антициклон, это обусловит необычную погоду, выравнивающую показатели по стране. Например, на юге и в умеренных широтах погода будет необычайно холодной, а на севере — тёплой.
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