Синоптик Позднякова рассказала, ждать ли москвичам возвращения холодов

Погода в столице вступает в фазу метеорологической весны. Уже в ближайшие выходные ожидается ясная погода с температурой выше нуля, но небольшие морозы ещё сохранятся по ночам. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ближе к концу рабочей недели погоду будет определять область антициклона, атмосферное давление повысится на 15 единиц положенной климатической нормы. В дневные часы ожидается переменная облачность, а в ночные — сохранятся морозы", — уточнила она в беседе с "Вечерней Москвой".

В выходные днём ожидается плюс пять градусов. А в начале следующей недели столбик термометра поднимется ещё выше. Однако затем возможна новая волна холода. По прогнозам эксперта, она станет последней этой весной.