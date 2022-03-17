Минтруд: Безработные в РФ будут получать выплаты в размере МРОТ за общественные работы
Министерство уточнило, что это позволит гражданину помимо того пособия, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, зарабатывать дополнительно.
Безработные россияне, которые стояли на учёте в центрах занятости, смогут участвовать в оплачиваемых общественных работах, получать за них дополнительный доход в объёме минимального размера оплаты труда (МРОТ).
"Также в случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учёте в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", — заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" разработала меры для поддержки рынка труда на фоне санкций. В том числе предлагается поднять нижний уровень пособия по безработице и субсидировать создание рабочих мест для тех, кто лишился заработка после введения ограничительных мер против страны.
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