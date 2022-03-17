Минтруд: Безработные в РФ будут получать выплаты в размере МРОТ за общественные работы

"Также в случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учёте в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах. То есть это позволит гражданину помимо того пособия по безработице, которое ему будет выплачиваться в центрах занятости, получать дополнительный доход в виде одного МРОТ в месяц на тех работах, на которые он будет направлен центром занятости", — заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.