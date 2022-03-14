Заявлены дополнительные меры господдержки: Кто получит новые пособия Президент анонсировал выплату пособий для семей с низким доходом. Кому и когда выплатят и что надо сделать, чтобы получить пособие, разбирался Лайф. 13 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

Президент России Владимир Путин сообщил, что планируется назначение нового вида пособия для нуждающихся семей — на детей от восьми до 16 лет включительно. Сейчас подобные выплаты предусмотрены только одиноким родителям, но похоже, что с апреля такой вид пособия смогут получать и полные семьи с низким доходом. По предварительным подсчётам, выплаты положены почти 5 млн детей.

Более подробно о президентской инициативе разъяснения дал Минтруд РФ.

Предварительно, право на выплату получат семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.

Чтобы рассчитать среднедушевой доход, необходимо сложить все доходы семьи за 12 месяцев и поделить на количество человек.

В перечень учитываемых доходов входят не только те, что получают родители, но и те, что выплачивают детям до 18 лет (в том числе если они под опекой) или до 23 лет, если эти дети учатся очно.

При этом в качестве расчётного периода для проверки доходов берётся отрезок времени в один год, но с лагом в четыре месяца до рассмотрения заявления на выплату. Например: заявление подано в мае 2022 года, значит, учёт доходов будет вестись за период с января по декабрь 2021 года.

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В случаях, если в расчётном периоде подтверждённого дохода у кого-то из членов семьи вообще не было, нужно, чтобы в течение 10 месяцев имелись уважительные причины из следующего перечня:

оформленный уход за ребёнком до трёх лет;

подтверждённый статус лица, ухаживающего за ребёнком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы, инвалидом первой группы или пожилым человеком от 80 лет; наличие официального статуса безработного (учитывается период до шести месяцев);

непрерывное лечение (более трёх месяцев) без возможности работать;

очное обучение без получения стипендии;

военная служба плюс три месяца после демобилизации;

лишение свободы (либо нахождение под стражей) плюс три месяца после освобождения;

статус единственного родителя несовершеннолетнего ребёнка (при условии, что проживающие совместно муж и жена разведены);

статус многодетной семьи (учитывается для одного из родителей).

Сколько денег выплатят

В отличие от пособия одиноким родителям, новая выплата составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе. Пока в 2022 году общероссийский показатель прожиточного минимума на душу населения для детей составляет 12 274 рубля, но в большинстве регионов он ниже.

Базовое пособие по новой выплате — это 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания семьи. Если после прибавления такой суммы к доходам семьи они не достигают регионального прожиточного минимума, то пособие рассчитывается исходя из 75% от этого самого прожиточного минимума, а если и этого не хватит, то пособие составит 100% прожиточного минимума региона. То есть минимальное пособие по регионам составит примерно 6000 рублей, повышенное — чуть более 9000 рублей, а максимальное (если среднедушевой доход будет меньше прожиточного минимума в регионе) — примерно 12 000 рублей.

При этом надо иметь в виду, что в общем доходе семьи будут учитываться все другие меры социальной поддержки. Например, если семья получает пособия на других детей, они при расчёте тоже включаются в общую сумму.

— На первый взгляд новые пособия выглядят как расширение уже существующей практики выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если не будет никаких специальных уточнений, то с большой долей вероятности можно утверждать, что действующие сейчас пособия одиноким родителям на детей от восьми до 16 лет отменят, а станет действовать общая программа детских выплат нуждающимся с трёх до 16 лет включительно, и они будут более выгодными по сумме.

Ограничения

Поскольку данный вид пособия является социальной помощью, то без подводных камней не обошлось. Ожидается, что новое пособие будет назначаться с условием применения правила имущественного ценза. То есть в переводе на обычный язык это означает, что у нуждающейся семьи есть некие ограничения по имуществу. В частности, семья может иметь: одну квартиру, либо комнату, либо доли в нескольких квартирах, но на каждого члена семьи должно приходиться не более 24 квадратных метров; один дом, но тоже не более 40 метров на человека; одну дачу, гараж, земельный участок до 0,25 гектара в городе или один гектар в сельской местности.

По транспорту тоже есть ограничения: допустимо иметь одну машину мощностью не более 250 лошадиных сил и возрастом не моложе пяти лет, либо один мотоцикл, либо одно маломерное судно не моложе пяти лет.

Также обратившейся за пособием семье нельзя получать проценты от вкладов, если их сумма превышает прожиточный минимум за год.

В имущественный ценз не учитывают: доли в жилых помещениях не более 1/3 общей площади на всех членов семьи; недвижимость и транспорт, предоставленные в рамках соцподдержки многодетных семей или полностью оплаченные целевыми выплатами (оплата маткапиталом сюда не подходит); помещения, непригодные для проживания, либо помещения и доли членов семьи с опасной болезнью, при которой нельзя жить вместе; жильё, находящееся под арестом; транспорт под арестом и в розыске; "дальневосточный" гектар.

Как получить

Согласно планам Минтруда, заявление на новое пособие будет оформляться уже с мая нынешнего года, но формально оно может начисляться с апреля, то есть первая выплата будет сразу за два месяца — апрель и май. А если семья обратится за пособием в конце мая, пособие придёт в июне сразу за три месяца и т.д.

Подать заявление можно будет лично или через портал "Госуслуги" в органы социальной защиты населения. При этом всю информацию о доходах и нуждаемости семьи чиновники в теории должны запрашивать сами по системе межведомственного электронного взаимодействия и только в крайнем случае обращаться за пояснениями к заявителю.

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Авторы Александра Баязитова