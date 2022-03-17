ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 13:33
4410

КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных

По данным местного агенства, организаторы планировали также уничтожить технику Вооружённых сил РФ.

В Белоруссии в Мозырском районе, находящемся у границы с Украиной, предотвращён теракт, направленный против российских военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского Агентства телевизионных новостей.

"Комитетом госбезопасности предотвращён теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", — говорится в сообщении агентства.

Путин назвал кровавым терактом удар украинской "Точкой-У" по Донецку
Путин назвал кровавым терактом удар украинской "Точкой-У" по Донецку

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о второй попытке Украины ударить по стране ракетой "Точка-У". По мнению политика, таким образом Киев и Запад пытаются втянуть Минск в российскую спецоперацию.

BannerImage

VK / Минобороны России

Александра Васильева
  • Новости
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • теракты
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar