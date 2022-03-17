КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных

По данным местного агенства, организаторы планировали также уничтожить технику Вооружённых сил РФ.

В Белоруссии в Мозырском районе, находящемся у границы с Украиной, предотвращён теракт, направленный против российских военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского Агентства телевизионных новостей.

"Комитетом госбезопасности предотвращён теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", — говорится в сообщении агентства.