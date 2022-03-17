КГБ Белоруссии предотвратил теракт против российских военных
По данным местного агенства, организаторы планировали также уничтожить технику Вооружённых сил РФ.
В Белоруссии в Мозырском районе, находящемся у границы с Украиной, предотвращён теракт, направленный против российских военнослужащих. Об этом сообщается в телеграм-канале белорусского Агентства телевизионных новостей.
"Комитетом госбезопасности предотвращён теракт в Мозырском районе. Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны", — говорится в сообщении агентства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о второй попытке Украины ударить по стране ракетой "Точка-У". По мнению политика, таким образом Киев и Запад пытаются втянуть Минск в российскую спецоперацию.
VK / Минобороны России