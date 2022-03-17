Экономист Остапкович назвал выгоду для России от поставок нефти в Индию

Если Индия начнёт покупать российскую нефть в больших объёмах — это новый рынок сбыта для нашей страны. Так оценил информацию о перенаправлении поставок углеводородов директор центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович.

"Европа уже заявила, что будет сокращать импорт российской нефти, США и Канада высказались, что вообще откажутся от нашей нефти. Однако если Индия начнёт закупать у нас нефть, то она компенсирует то, что мы не поставим в страны, отказавшиеся от наших ресурсов", — уточнил эксперт в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По его словам, Индия может выставить России дисконт. Например, покупать баррель не за 100 долларов, а за 85, а потом перепродавать уже по 100 той же Европе. Но это не критично, так как заявлено о больших объёмах поставок, уверен экономист.

Он напомнил, что в мире потребляется почти 980 миллионов баррелей нефти. Россия же производит примерно 11 миллионов баррелей в день. Поэтому если Индия будет покупать у Москвы 15 миллионов баррелей, то это высокие показатели.