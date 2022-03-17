Роскомнадзор не ограничивает работу мессенджера WhatsApp в РФ

Сбои в работе мессенджера WhatsApp не связаны с блокировкой в России "Фейсбука" и "Инстаграма", заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что не ограничивали доступ к мессенджеру на территории страны.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms ("Фейсбук" и "Инстаграм")", — сказано в сообщении ведомства.