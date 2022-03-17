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17 марта, 13:21

Роскомнадзор не ограничивает работу мессенджера WhatsApp в РФ

Ранее принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram на территории страны были заблокированы.

Сбои в работе мессенджера WhatsApp не связаны с блокировкой в России "Фейсбука" и "Инстаграма", заявили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что не ограничивали доступ к мессенджеру на территории страны.

"Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms ("Фейсбук" и "Инстаграм")", — сказано в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что перебои в работе наблюдаются и в других странах.

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Ранее Meta разрешила в соцсети "Фейсбук" призывы к насилию против военных России. В "Инстаграме" тоже сняли запрет на посты с призывами к насилию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также Роскомнадзор внёс "Инстаграм" в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта. Ранее по той же причине в России был заблокирован "Фейсбук".

Обложка ©

Pixabay

Оксана Попова

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