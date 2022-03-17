Владелец бренда "Дядя Ваня" оценил данные о регистрации лого, похожего на знак McDonald's
Сейчас компания не планирует открывать фастфуд-закусочные, но не исключает этого в будущем.
Холдинг Ruspole Brands, которому принадлежит бренд "Дядя Ваня", не начинал процесс регистрации логотипа, похожего на символ сети "Макдоналдс". Об этом рассказали в самом холдинге "Газете.ru".
"Юридические лица холдинга Ruspole Brands и бренд "Дядя Ваня" не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема, использующему перевёрнутую букву "М" предприятий сети общественного питания McDonald's, имеющему очертания буквы "В" на кириллице", — пояснили в компании.
Там уточнили, что не будут замещать популярный бренд американской сети. Холдинг сейчас не имеет планов открывать закусочные фастфуда, однако это возможно в долгосрочной перспективе. В компании добавили, что Роспатент проводит проверку о якобы поданной заявке.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться рестораны "Дядя Ваня" с новым логотипом. Роспатент якобы принял заявку от компании "Русское поле – логистик" на регистрацию товарного знака, включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из логотипа ушедшего из страны "Макдоналдса" после введения Западом антироссийских санкций.
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