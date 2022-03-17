Владелец бренда "Дядя Ваня" оценил данные о регистрации лого, похожего на знак McDonald's

Холдинг Ruspole Brands, которому принадлежит бренд "Дядя Ваня", не начинал процесс регистрации логотипа, похожего на символ сети "Макдоналдс". Об этом рассказали в самом холдинге "Газете.ru".

"Юридические лица холдинга Ruspole Brands и бренд "Дядя Ваня" не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема, использующему перевёрнутую букву "М" предприятий сети общественного питания McDonald's, имеющему очертания буквы "В" на кириллице", — пояснили в компании.

Там уточнили, что не будут замещать популярный бренд американской сети. Холдинг сейчас не имеет планов открывать закусочные фастфуда, однако это возможно в долгосрочной перспективе. В компании добавили, что Роспатент проводит проверку о якобы поданной заявке.