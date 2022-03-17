Жамнов — об отстранении сборной России от участия в Евротуре: Будем развивать свой хоккей

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в беседе с "Чемпионатом" прокомментировал решение об отстранении нашей команды от участия в Евротуре.

"Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимание молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир", — заявил Жамнов.