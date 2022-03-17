Жамнов — об отстранении сборной России от участия в Евротуре: Будем развивать свой хоккей
Ранее стало известно, что на ближайшие два года вместо нашей команды в турнире будет выступать Швейцария.
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в беседе с "Чемпионатом" прокомментировал решение об отстранении нашей команды от участия в Евротуре.
"Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимание молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир", — заявил Жамнов.
Ранее Лайф сообщал, что сборную России по хоккею на два года отстранили от участия в Евротуре. Место россиян займёт команда Швейцарии.
Федерация хоккея России