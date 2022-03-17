НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 08:20

Москва с большой долей вероятности примет международный хоккейный турнир в декабре

Ранее стало известно, что нашу национальную команду на два года отстранили от участия в этапах Евротура.

Москва с вероятностью 90% в декабре этого года примет международный хоккейный турнир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Несмотря на неучастие сборной России на этапах Евротура, вероятность проведения традиционного международного турнира по хоккею в декабре в Москве с участием национальной команды составляет 90%", — заявил собеседник агентства.

Швейцарская сборная по хоккею заменит Россию на этапах Евротура

Швейцарская сборная по хоккею заменит Россию на этапах Евротура

При этом возможный состав участников и конкретные сроки пока не называются. Добавим, что в декабре Москва регулярно принимала этап хоккейного Евротура, однако днём ранее нашу сборную на два года отстранили от участия в турнире. Место россиян займёт команда Швейцарии.

Обложка ©

Федерация хоккея России

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1