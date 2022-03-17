Москва с большой долей вероятности примет международный хоккейный турнир в декабре

Москва с вероятностью 90% в декабре этого года примет международный хоккейный турнир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Несмотря на неучастие сборной России на этапах Евротура, вероятность проведения традиционного международного турнира по хоккею в декабре в Москве с участием национальной команды составляет 90%", — заявил собеседник агентства.