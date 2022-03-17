МО РФ показало документы, подтверждающие передачу биопроб с Украины в третьи страны
По словам начальника войск Кириллова, полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что киевские специалисты ничего не знают об истинных целях проводимых исследований.
В распоряжении России есть документы, которые подтверждают факт передачи биопроб с Украины третьим странам, в частности Германии, Великобритании и Грузии. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
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"Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в Институт Леффлера в Германии", — сказал начальник войск.
Он отметил, что полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что украинские специалисты не знают о потенциальных рисках передачи биоматериалов, их используют "втёмную", они понятия не имеют об истинных целях проводимых исследований.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
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