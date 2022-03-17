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Опубликовано 17 марта 2022, 13:10

МО РФ показало документы, подтверждающие передачу биопроб с Украины в третьи страны

По словам начальника войск Кириллова, полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что киевские специалисты ничего не знают об истинных целях проводимых исследований.

В распоряжении России есть документы, которые подтверждают факт передачи биопроб с Украины третьим странам, в частности Германии, Великобритании и Грузии. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

"Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в Институт Леффлера в Германии", — сказал начальник войск.

Он отметил, что полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что украинские специалисты не знают о потенциальных рисках передачи биоматериалов, их используют "втёмную", они понятия не имеют об истинных целях проводимых исследований.

Минобороны РФ: США профинансировали украинские биолаборатории на $32 млн
Минобороны РФ: США профинансировали украинские биолаборатории на $32 млн

Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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Александра Васильева
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