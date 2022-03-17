Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Американский президент Джо Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены обсудить события на Украине, а также двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Беседа пройдёт 18 марта.

"Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединёнными Штатами и КНР", — заявила Псаки.