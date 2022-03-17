НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 12:57

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Лидеры планируют обсудить вопросы регулирования конкуренции между КНР и США, специальную военную операцию на Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Американский президент Джо Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены обсудить события на Украине, а также двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Беседа пройдёт 18 марта.

"Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединёнными Штатами и КНР", — заявила Псаки.

Лидеры планируют обсудить вопросы регулирования конкуренции между КНР и США, специальную военную операцию на Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В Китае обвинили США в дестабилизации мирового рынка санкциями против России

В Китае обвинили США в дестабилизации мирового рынка санкциями против России

Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, Китай готов оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций. Позднее стало известно, что Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России.

Обложка ©

Pixabay

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1