Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Лидеры планируют обсудить вопросы регулирования конкуренции между КНР и США, специальную военную операцию на Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Американский президент Джо Байден проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены обсудить события на Украине, а также двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Беседа пройдёт 18 марта.
"Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединёнными Штатами и КНР", — заявила Псаки.
Лидеры планируют обсудить вопросы регулирования конкуренции между КНР и США, специальную военную операцию на Украине и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, Китай готов оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций. Позднее стало известно, что Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России.
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