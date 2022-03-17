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17 марта, 12:52

В Москве решили субсидировать льготные ставки кредитов для системообразующих предприятий

В условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты, меры поддержки имеют первостепенное значение, отметил мэр города.

Московские власти намерены субсидировать льготные ставки кредитов для системообразующих предприятий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями фармацевтических компаний.

"Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с Правительством РФ, по поручению президента в рамках Госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших — субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий", — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты, меры поддержки имеют первостепенное значение.

Собянин объявил о запуске горячей линии для помощи бизнесу в Москве

Собянин объявил о запуске горячей линии для помощи бизнесу в Москве

Ранее Собянин заявлял, что Москва вслед за федеральными властями проиндексирует социальные льготы. Также в столице будут внедрять инструменты адресной помощи и принимать другие условия, необходимые для поддержки зарплат бюджетников.

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Николь Вербер

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