В Москве решили субсидировать льготные ставки кредитов для системообразующих предприятий

Московские власти намерены субсидировать льготные ставки кредитов для системообразующих предприятий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями фармацевтических компаний.

"Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с Правительством РФ, по поручению президента в рамках Госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших — субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий", — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты, меры поддержки имеют первостепенное значение.