Заведующий Митичкин рассказал об "управляемом хаосе" в Мариинской больнице Петербурга

Последние два года Мариинская больница в Петербурге функционировала как ковид-госпиталь, сейчас работа перестраивается в обычный режим. Нагрузки меньше не стало, но здесь с ней справляются. По словам заведующего приёмным отделением Михаила Митичкина, это похоже на "управляемый хаос".

"У нас и тут драйва полно, мы же в приёмном отделении, а здесь каждый день — свой экстрим. Мне нравится врачом работать, так что всё хорошо", — ответил он на вопрос газеты "Петербургский дневник", рад ли окончанию работы в красной зоне.

Митичкин возглавлял ковид-отделение эти годы, так как по первому образованию пульмонолог. Вспоминает, что встреча с коронавирусом была неожиданностью: непонятно, как лечить, что так стремительно происходит с лёгкими? Сейчас он настроил работу приёмного отделения по минутам. Помещения больницы отмечены разными цветами. В зелёном — время обследования может затягиваться до четырёх часов. Для жёлтых, лежачих, — максимум два часа. Самые тяжёлые — красные, шоковые. Тут лечение начинается моментально, рассказал врач.

По словам Митичкина, отделения скорой помощи в любой стране примерно одинаковые, потому что нагрузка и поток пациентов непредсказуемы. Всё зависит от слаженности и тренированности персонала. Он добавил, что в приёмном отделении должны работать врачи скорой, так как они универсалы, а специалисты подключаются после установки диагноза.