Британия заявила о планах развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия намерена развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre и отправить туда сотню британских военных.

"Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

Он отметил, что это самая современная система ПВО средней дальности, которая может попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука, а также добавил, что Британия и Польша договорились в будущем развивать её вместе.