Британия заявила о планах развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre
Как отметили в британском военном ведомстве, таким образом страна хочет поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия намерена развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre и отправить туда сотню британских военных.
"Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.
Он отметил, что это самая современная система ПВО средней дальности, которая может попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука, а также добавил, что Британия и Польша договорились в будущем развивать её вместе.
Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил 16 марта, что США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов. Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входят семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов.