НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 12:42

Британия заявила о планах развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre

Как отметили в британском военном ведомстве, таким образом страна хочет поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия намерена развернуть в Польше систему ПВО Sky Sabre и отправить туда сотню британских военных.

"Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

Он отметил, что это самая современная система ПВО средней дальности, которая может попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука, а также добавил, что Британия и Польша договорились в будущем развивать её вместе.

В ЕАО прошли учения с пусками крылатых ракет "Искандер-М"

В ЕАО прошли учения с пусками крылатых ракет "Искандер-М"

Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил 16 марта, что США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов. Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входят семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов.

Обложка ©

topwar.ru

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1