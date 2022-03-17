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Опубликовано 17 марта 2022, 12:37

Минобороны РФ: США профинансировали украинские биолаборатории на $32 млн

В них изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

Биолаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объёме не менее 32 млн долларов. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского Министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объём финансирования составил 32 млн долларов", — сказал он.

По данным ведомства, эти биолаборатории были выбраны как исполнители проекта по изучению возбудителей Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

"Поскольку эти патогены имеют природные очаги на Украине и в России — их применение может быть замаскировано под естественные вспышки", указал Кириллов.

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Как рассказывал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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Pexels

Алексей Берковиц
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