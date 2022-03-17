В них изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.

Биолаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объёме не менее 32 млн долларов. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского Министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объём финансирования составил 32 млн долларов", — сказал он.

По данным ведомства, эти биолаборатории были выбраны как исполнители проекта по изучению возбудителей Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.