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17 марта, 12:32

"Наговорили на несколько уголовных статей": Шахматист Карякин заявил, что ему поступают сообщения с угрозами жизни

Ранее он выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ему поступают сообщения со смертельными угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Обсуждаем текущую ситуацию с другими шахматистами. Они в большинстве своём индивидуалисты. Со своим мнением. Но некоторые гроссмейстеры говорили мне, что находятся на моей стороне, просто не хотят переводить всё в публичную плоскость. Не всем приятно, когда их критикуют. Они не готовы пойти на это. Но меня поддерживают, за что я выражаю свою благодарность", сказал Карякин.

По словам спортсмена, у него не возникает конфликтов с другими шахматистами из-за политики, но болельщики ведут себя крайне агрессивно.

"Мне поступают сотни сообщений, среди которых есть угрозы жизни и здоровью в отношении меня и моей семьи. Думаю, эти люди уже наговорили себе на несколько уголовных статей", заявил гроссмейстер.

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Ранее Карякин публично выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.

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ТАСС / Красильников Станислав

Роман Фейгин

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