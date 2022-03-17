"Наговорили на несколько уголовных статей": Шахматист Карякин заявил, что ему поступают сообщения с угрозами жизни

"Обсуждаем текущую ситуацию с другими шахматистами. Они в большинстве своём индивидуалисты. Со своим мнением. Но некоторые гроссмейстеры говорили мне, что находятся на моей стороне, просто не хотят переводить всё в публичную плоскость. Не всем приятно, когда их критикуют. Они не готовы пойти на это. Но меня поддерживают, за что я выражаю свою благодарность", — сказал Карякин.