"Наговорили на несколько уголовных статей": Шахматист Карякин заявил, что ему поступают сообщения с угрозами жизни
Ранее он выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что ему поступают сообщения со смертельными угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Обсуждаем текущую ситуацию с другими шахматистами. Они в большинстве своём индивидуалисты. Со своим мнением. Но некоторые гроссмейстеры говорили мне, что находятся на моей стороне, просто не хотят переводить всё в публичную плоскость. Не всем приятно, когда их критикуют. Они не готовы пойти на это. Но меня поддерживают, за что я выражаю свою благодарность", — сказал Карякин.
По словам спортсмена, у него не возникает конфликтов с другими шахматистами из-за политики, но болельщики ведут себя крайне агрессивно.
"Мне поступают сотни сообщений, среди которых есть угрозы жизни и здоровью в отношении меня и моей семьи. Думаю, эти люди уже наговорили себе на несколько уголовных статей", — заявил гроссмейстер.
Ранее Карякин публично выступил в поддержку специальной военной операции на Украине.
ТАСС / Красильников Станислав