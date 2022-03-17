Лукашенко предрёк Зеленскому капитуляцию при отказе от предложенного Путиным договора
По его оценке, на данный момент урегулировать ситуацию дипломатическим путём можно, но через некоторое время такая возможность отпадёт.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора. Однако, если он не примет мирный вариант разрешения конфликта, лидеру Незалежной придётся подписать уже акт о капитуляции.
"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине [Путин Зеленскому], я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорилась и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдёт, то, поверьте, ему придётся с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", — подчеркнул он.
Лукашенко при этом выразил уверенность в том, что Россия в любом случае не проиграет. Более того, белорусский лидер отметил, что его японский собеседник также убеждён в победе Москвы.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский посетовал, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно. Москва старается как можно скорее прийти к миру на украинской земле, сделав это государство нейтральным и дружеским по отношению к РФ, заметил он. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для быстрого завершения "Операции Z" на Украине. Она призвала главу Незалежной Владимира Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях и принять соответствующие решения.
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