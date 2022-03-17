Лукашенко предрёк Зеленскому капитуляцию при отказе от предложенного Путиным договора

По его оценке, на данный момент урегулировать ситуацию дипломатическим путём можно, но через некоторое время такая возможность отпадёт.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора. Однако, если он не примет мирный вариант разрешения конфликта, лидеру Незалежной придётся подписать уже акт о капитуляции.

"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине [Путин Зеленскому], я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня ещё возможно, чтобы Украина с Россией договорилась и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдёт, то, поверьте, ему придётся с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", — подчеркнул он.