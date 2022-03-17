Кабмин выделит более 14 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Правительство выделит 14 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства. По его словам, данное решение позволит расширить предпринимателям доступ к льготному финансовому механизму, а учитывая значительное увеличение уровня ключевой ставки ЦБ, он будет особенно востребован.

"Важно при реализации данного решения максимально уйти от бюрократического подхода, чтобы бизнес мог быстро решать свои задачи по пополнению оборотных средств, поиску инвестиций на новые проекты. Рассчитываем, что в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 млрд рублей по субсидированным ставкам", — сообщил глава кабмина.

Он напомнил, что средства будут направлены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Также действует программа льготного кредитования компаний из различных сфер, возможностями которой пользуются как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые.