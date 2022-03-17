Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие продолжают операцию у Мариуполя, пообещав, что в скором времени этот город будет полностью "очищен от бандеровцев и их прихвостней".

"Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. <...> Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней", — написал Кадыров в Telegram-канале. Также глава республики отметил, что бойцы из Чечни "настроены очень решительно", и добавил, что он гордится своими солдатами и уверен: мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.