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17 марта, 12:12

Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время

Он добавил, что чеченские бойцы настроены очень решительно на выполнение задач командования.

<p>Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/RKadyrov_95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие продолжают операцию у Мариуполя, пообещав, что в скором времени этот город будет полностью "очищен от бандеровцев и их прихвостней".

"Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. <...> Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней", — написал Кадыров в Telegram-канале. Также глава республики отметил, что бойцы из Чечни "настроены очень решительно", и добавил, что он гордится своими солдатами и уверен: мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.

Ранее Кадыров пообещал госнаграды работающим "за Россию" сотрудникам СБУ. По словам главы Чечни, таковых "немало" и "это несказанно радует". К наградам они будут представлены после завершения "Операции Z", уточнил он.

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Виктория Дитрих

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