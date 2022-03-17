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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 12:12
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Кадыров пообещал, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время

Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров. Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95

Он добавил, что чеченские бойцы настроены очень решительно на выполнение задач командования.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие продолжают операцию у Мариуполя, пообещав, что в скором времени этот город будет полностью "очищен от бандеровцев и их прихвостней".

"Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. <...> Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней", — написал Кадыров в Telegram-канале. Также глава республики отметил, что бойцы из Чечни "настроены очень решительно", и добавил, что он гордится своими солдатами и уверен: мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.

Ранее Кадыров пообещал госнаграды работающим "за Россию" сотрудникам СБУ. По словам главы Чечни, таковых "немало" и "это несказанно радует". К наградам они будут представлены после завершения "Операции Z", уточнил он.

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Виктория Дитрих
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